La splendida lettera di solidarietà dal Palmeiras al popolo italiano, il club brasiliano è stato fondato proprio da immigrati italiani oltre 100 anni fa

L’emergenza Coronavirus che sta affliggendo l’Italia, prima al mondo per numero di morti, ha colpito l’anima anche dei dirigenti e supporter del Palmeiras che, con una lettera pubblicata su Twitter, ha voluto esprimere tutta la propria solidarietà nei confronti di quell’Italia che, oltre 100 anni fa, diede la luce al club. Eccone uno stralcio:

«Oggi, il tuo figlio distante qui in Sud America soffre e piange nel vedere la sua madrepatria collassata, come tutto il resto del mondo. Tra le tante precauzioni in questo momento così delicato dell’umanità, è dovere dei più giovani accogliere i parenti e gli amici più vecchi e vulnerabili con altruismo e fratellanza, come i nostri genitori e nonni. Il Palmeiras, eterno Palestra, cerca di seguire alla lettera questa raccomandazione, e urla dal fondo della sua anima: siamo con voi fratelli italiani! Siamo insieme fratelli italiani. FORZA.

Società Sportiva Palmeiras (Palestra Italia)».