L’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski ha voluto fare chiarezza su una sua recente intervista sul Pallone d’oro e Messi

Roberto Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, in una intervista a Kicker ha voluto fare chiarezza sulla sua ultima intervista e sulle parole riferite a Messi e al Pallone d’oro.

LE PAROLE – «Le mie parole su Messi sono state fraintese. La mia dichiarazione fatta in una recente intervista è stata fraintesa, non ho mai voluto dire che le parole di Lionel Messi non fossero serie o sincere. Anzi, sono rimasto commosso ed emozionato dal suo discorso all’evento di Parigi, in cui ha espresso che, a suo avviso, meriterei il Pallone d’Oro 2020. Rispetto e apprezzo oltre misura Messi e ancora una volta mi congratulo con lui per aver vinto il Pallone d’Oro».