Pallone d’Oro e la partnership con la Uefa: ecco cosa cambia e tutti i dettagli sull’ambito premio

Jean-Étienne Amaury, direttore generale del gruppo Amaury, ha annunciato la partnership tra France Football e la Uefa per il Pallone d’Oro.

PAROLE – «Siamo molto felici di collaborare con la UEFA per co-organizzare il Pallone d’Oro. C’è una storia comune tra noi, perché il Pallone d’Oro è stato creato nel 1956, un anno dopo la Coppa dei Campioni, di cui L’Équipe è co-ideatrice. La cerimonia si è evoluta e si è ormai diffusa su scala globale. Una partnership con la UEFA ha perfettamente senso perché è un attore globale, che può riunire i giocatori e le figure più importanti di questo sport. Accelereremo ora il profilo internazionale di questa cerimonia. Abbiamo sentito un entusiasmo sia da parte del suo Presidente Aleksander Ceferin che delle squadre, che ci ha convinto. Manterremo il President’s Award, quello di miglior giocatore della Champions League e miglior giocatore degli Europei. Tutto il resto lo faremo con il Pallone d’oro. Dal 2016 l’evento si svolge a Parigi, ma abbiamo parlato con Aleksander della possibilità di farlo ora in altre capitali europee. Non accadrà nel 2024, perché resteremo a Parigi per questa edizione. Ma successivamente potrebbe esserci la possibilità di spostare la cerimonia».