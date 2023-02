Palladino scherza: «Quando Leao parte ci vuole lo scooter per prenderlo»

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato di Rafael Leao nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan, Raffaele Palladino ha parlato così di Rafael Leao:

«Leao quando parte ci vuole lo scooter per prenderlo. Scherzi a parte a me piace moltissimo come calciatore, ha fantasia e sposta gli equilibri. Cercheremo di limitarlo giocando da squadra, perchè singolarmente è complicato. Per ciò che riguarda Pioli io credo che sia una bravissima persona ed un grande allenatore. Io cerco di rubare anche dei segreti ai miei colleghi, sarà bello affrontarlo anche perchè ho tanto da imparare da tutti».

