Palladino: «Contro il Milan siamo usciti a testa alta». Le parole del tecnico del Monza

Raffaele Palladino, in conferenza stampa, è ritornato sul match contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Monza:

«Abbiamo avuto la giusta mentalità contro il Milan, siamo usciti a testa alta dopo aver affrontato una grande squadra. C’è stato anche del rammarico per non aver giocato bene nella prima frazione. Abbiamo analizzato la gara e lavorato bene in settimana, la mentalità dev’essere quella giusta. Domani giochiamo contro una Salernitana forte ma arriviamo da una delle migliori settimane da quando sono allenatore di questa squadra».