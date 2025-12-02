Palestra Milan, sfida al Napoli per il gioiello dell’Atalanta: valutazione monstre da parte degli orobici. Le cifre

Palestra Milan, il club osserva il talento del 2005 ma la richiesta dell’Atalanta frena gli entusiasmi: la concorrenza è alta e il prezzo spaventa

Le strategie di calciomercato del Milan non smettono mai di guardare al futuro e ai migliori prospetti del panorama calcistico italiano. Tra i nomi che stanno accendendo le fantasie delle big nostrane c’è sicuramente quello di Marco Palestra, promettente esterno destro classe 2005 che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, i rossoneri stanno monitorando la situazione con estrema attenzione, inserendosi in una corsa che si preannuncia agguerrita e decisamente costosa. Sebbene il Napoli sembri aver individuato nel giovane orobico il principale obiettivo per rinforzare la propria corsia laterale, la dirigenza di via Aldo Rossi non molla la presa e segue l’evoluzione tecnica del ragazzo con particolare curiosità, pronta a valutare un inserimento.

Palestra Milan, servono almeno 40 milioni di euro

Tuttavia, strappare un talento alla Dea non è mai impresa semplice, soprattutto quando si parla di cifre. La valutazione fatta dal club bergamasco è imponente e rischia di raffreddare i bollenti spiriti delle pretendenti: la sensazione che filtra dagli ambienti di mercato è che servano (almeno) 35 milioni, se non addirittura 40, per convincere la famiglia Percassi a privarsi del loro gioiello. Una richiesta monstre che potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per il Diavolo, sempre attento alla sostenibilità dei bilanci, ma che testimonia il valore assoluto del giocatore.

Oltre al Milan e ai partenopei, anche l’Inter e la Juve restano alla finestra, pronte a valutare eventuali spiragli per l’affondo. Resta poi da capire la reale volontà dell’Atalanta: la società nerazzurra, storicamente bottega cara ma anche molto protettiva verso i suoi prodotti del vivaio, deve ancora decidere se sia davvero disposta a cederlo o se preferisca blindarlo ancora. Per Giorgio Furlani e Igli Tare si tratta di una pista affascinante ma complicata, dove la rapidità d’azione sarà fondamentale per non farsi tagliare fuori dall’asta.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.