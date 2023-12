Pagliuca sullo scudetto: «È ancora dura, il Milan ha voglia di rivalsa e la Juve...»

L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, nel giorno del suo compleanno ha parlato così della lotta scudetto in Serie A

Intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, Gianluca Pagliuca parla così del cammino in campionato dell’Inter e della lotta scudetto con Juve e Milan.

LE PAROLE – «I presupposti sono questi, anche se la Juventus senza coppe è sempre pericolosa, il Milan ha voglia di rivalsa, il Napoli non è morto. L’Inter è la più forte e completa, ma parlare di fuga ancora no, ci andrei cauto. È ancora dura per me».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.