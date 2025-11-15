Pagliuca si sbilancia: ecco i portieri più forti al mondo secondo lui! E c’è un ex Milan. Segui le ultime sui rossoneri

L’ex portiere della Nazionale e icona del calcio italiano, Gianluca Pagliuca, ha analizzato i temi più caldi del momento, dalla corsa Scudetto al futuro della Nazionale, in una lunga intervista a Dribbling, in onda su Rai Due (ANSA). Pagliuca ha espresso ottimismo per la Nazionale, citando la saggezza di Boskov: “Dopo pioggia, viene sole, e quindi mi auguro che riusciremo a fare un bel campionato del mondo.”

Il portiere ha poi ricordato la qualità superiore dei suoi anni d’oro, definendo il ciclo ’90-’98 ricco di “giocatori fantastici” che per ben tre volte sono stati vicini alla vittoria del Mondiale.

La Corsa Scudetto: L’Inter è la Candidata Principale

Sul fronte campionato, Pagliuca non ha dubbi: la principale candidata per lo Scudetto è l’Inter. Nonostante i timori iniziali dovuti alla crisi della stagione precedente, l’ex portiere ha elogiato il tecnico: “Temevo che dopo aver perso tutto in un mese l’anno scorso potesse avere una crisi di identità, invece Chivu è stato lodevole nell’entrare in punta di piedi e ridare nuovo vigore alla squadra.”

Riguardo ai campioni in carica, il Napoli, Pagliuca è stato critico: “Nell’ultima partita non mi è piaciuto, non ha mai tirato in porta, non sembrava una squadra di Conte.” Tuttavia, ha mostrato cautela sul futuro dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, il mister pugliese noto per la sua intensità: “Sto alle parole di De Laurentiis secondo cui rimarrà. Credo che resterà fino alla fine della stagione sicuramente, poi si vedrà. In fondo, il Napoli è secondo in classifica.”

Top Portieri e L’Occhio sul Milan

Pagliuca ha anche stilato la sua classifica dei migliori portieri in circolazione, includendo il portiere del Milan, Mike Maignan, che insieme a Emiliano Martínez e Thibaut Courtois rappresenta il gotha del ruolo. Ha speso parole positive anche per i giovani italiani, citando Caprile del Cagliari, oltre a Carnesecchi e Di Gregorio, pur ribadendo che i portieri degli anni ’90 erano “un’altra cosa“.

Il Milan, sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo, e del direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente, punta a inserirsi nella lotta per il titolo. Avere in rosa un estremo difensore come Maignan, considerato tra i migliori al mondo da un’icona come Pagliuca, è un enorme vantaggio per le ambizioni Scudetto dei rossoneri.