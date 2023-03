I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: pagelle Tottenham Milan

(inviato al Tottenham Hotspur Stadium) – I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: pagelle Tottenham Milan.

TOP: Thiaw

FLOP: Leao

VOTI

Maignan 6 Nel primo tempo non rischia nulla ed è attento nelle uscite quando serve

Kalulu 6,5 Muro difensivo insieme al resto del reparto, attento in fase di recupero e qualche volta si concede qualche sortita offensiva

Tomori 6,5 Aiuta Kalulu e Tomori a contnere Kane, Kulusewski e Son

Thiaw 6,5 Come all’andata concede pochissimo agli avversari. Nel primo tempo in collaboarazione con Tomori e Kalulu scherma le soluzioni offensive del Tottenham

Theo Hernnandez 6,5 Quando può prova le sue sgroppate sulla fascia, difficilmente contenuto dalla difesa avversaria

Tonali 6,5 E’ dappertutto combatte su tutti i palloni e aiuta la difesa in fase di copertura

Krunic 6 Sbaglia qualche appoggio di troppo in fase di uscita, attento in difesa

Messias 6 Le occasioni più importanti del primo tempo rossonero capitano sui suoi piedi, in entrambe le circostanze è impreciso 55′ Saelemaekers 6

Brahim Diaz 6 Lotta come al solito e nel momento in cui perde palla pressa per recuperla 79′ Bennacer sv

Leao 5,5 alti e bassi, spesso contenuto dagli avversari, svolgiato in fase di recupero in più di un occasione. 88’Rebic sv

Giroud 6 Fischiatissimo dal pubblico di casa, vince molti duelli aerei e gioca per la squadra, poche occasioni per lui. Unico tiro nel secondo tempo 79′ Origi sv