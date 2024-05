Di Lorenzo Milan, l’agente ATTACCA: «Imprescindibile per Conte? Il Napoli avrebbe dovuto pensarci prima!»

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, torna sulla rottura con il Napoli: il terzino in passato era stato accostato al Milan

Intervenuto ai microfoni di Tele A, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è tornato alla carica contro il Napoli dopo la rottura ormai insanabile tra il club partenopeo e il proprio assistito, il quale in passato era finito nel mirino del mercato Milan. Chissà che adesso i rossoneri non possano tornare a farci un pensierino.

PAROLE – «E’ vero, ho detto che Di Lorenzo firmava al Napoli per rimanerci a vita e che chi lascia la squadra ora è un vigliacco. Ma allo stesso tempo ho sempre sottolineato che saremmo rimasti a Napoli fin quando il club ci voleva ma se non ci vuole più è un altro paio di maniche. Se ci viene comunicato che il ragazzo è sul mercato in caso di offerta giusta, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto. Di Lorenzo è imprescindibile per Conte? Avrebbero dovuto pensarci prima, le parole possono far male, magari avrebbero dovuto prendere prima l’allenatore e poi andare a parlare con Di Lorenzo».