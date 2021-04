Pagelle Sassuolo-Milan Primavera: Olzer la riacciuffa

Le pagelle del match tra Sassuolo e Milan Primavera, match valido per la ventesima giornata del campionato Primavera 1

Le pagelle di Sassuolo-Milan Primavera. Proviamo a dare i voti al match valido per la 20° giornata del campionato Primavera 1.

TOP – Olzer 7: con un suo gol il Milan riacciuffa una partita mai realmente avuta in mano. Il Sassuolo avrebbe forse meritato di più ma l’incornata dell’attaccante rossonero porta prezioso fieno in cascina per la classifica.

FLOP – Mionic 5: Partita incolore per il centrocampista rossonero che è protagonista di una gara nervosa sugellata, in negativo, con l’espulsione a fine gara.

MILAN (4-3-3): Jungdal 7; Coubis 5,5, Michelis 5,5, Obaretin 5,5 (83′ Bright), Kerkez 5; Mionic 5, Saco 5,5 (45′ Di Gesù 6), Frigerio 5,5 (83′ Fili 6); Olzer 7 (78′ N’Gbesso 6,5), Nasti 6 (63′ Roback 5,5 ), El Hilali 5. All.: Giunti 5,5.