Pagelle Monza Milan: Pioli tradito dal turnover, follia Jovic, Pulisic-Giroud reazione tardiva VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Monza Milan.

Maignan 5.5 – Pessina lo spiazza, Mota Carvalho e Bondo pescano due angoli difficili da neutralizzare. Poteva fare di più sulla rete di Colombo.

Florenzi 5 – I movimenti di Mota Carvalho lo mettono in seria difficoltà. Lo punta e lo salta con tanta semplicità. Solito importante apporto sui cross, ma in copertura soffre parecchio. Dall’83’ Musah SV.

Thiaw 4 – Torna titolare 82 giorni dopo l’ultima volta, e si vede che è ancora arrugginito. Concede il rigore in maniera ingenua, entrando a valanga su Mota Carvalho. Ha colpe anche sul secondo gol, facendosi saltare troppo facilmente da Colpani.

Gabbia 5 – La difesa del Milan fa fatica, parecchia, è una novità rispetto alle ultime partite. Anche lui centralmente concede troppi spazi agli avversari.

Theo Hernandez 6 – In un primo tempo di grande difficoltà del Milan è colui che propizia le azioni più pericolose con le sue avanzate.

Adli 4.5 – Sbaglia praticamente tutti i passaggi nel primo tempo. Lento, macchinoso, fuori giri: regala tanti palloni agli avversari, anche in zone sanguinose. Dal 46′ Reijnders 6 – Alza il baricentro del Milan con i suoi inserimenti.

Bennacer 5 – Va a vuoto su Colpani in occasione del raddoppio del Monza, leggendo malissimo i tempi dell’anticipo. Centrocampo nettamente sovrastato da quello di Palladino, troppi errori. Dal 64′ Giroud 6.5 – Dà l’illusione di aver riaperto la partita. Altro peso in area di rigore.

Chukwueze 5 – Era la sorpresa di formazione di Pioli, l’asso nella manica che il tecnico si è tenuto in mano fino all’ultimo. Ma è stato anche lui un bluff: qualche sterzata, un sinistro a giro senza veleno e poco più. Dal 46′ Pulisic 7 – Assist e gol: ha cambiato il volto del Milan.

Loftus-Cheek 5.5 – Primo tempo in cui gli va riconosciuta solamente una sponda di testa in area per Jovic. Nella ripresa è più presente in fase offensiva: porta su la palla, conclude in area. Ma è un lontano parente del RLC visto col Rennes.

Okafor 5 – Ci si accorge di lui solo dopo 30 minuti. Un lampo a sinistra, poi torna a sparire. Troppo poco per incidere. Dal 46′ Leao 5 – Troppo sottotono, quasi mai in partita.

Jovic 4 – Non aveva giocato un brutto primo tempo: qualche buona sponda, una rovesciata in area murata. Poi nel momento più delicato lascia il Milan in 10 dopo un’insensata manata su Izzo: perde le staffe, follia!

All. Pioli 5 – Partita da dimenticare, responsabilità anche sue.