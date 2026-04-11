Pagelle Milan Udinese 0-3: Malissimo tutti, in primis Allegri. Leao e Pulisic lo specchio del momento rossonero

Pagelle Milan Udinese, i giudizi della nostra redazione sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri che escono sconfitti da San Siro

Da poco è terminata la sfida tra Milan e Udinese, queste le pagelle del match giocato allo Stadio San Siro.

TOP: Modric

FLOP: Leao

MAIGNAN 5 – Sul primo gol qualcosina poteva farlo, sul secondo è spiazzato dalla precisione del tiro. La terza rete, però, arriva anche da un suo posizionamento sbagliato.

ATHEKAME 5 – Il suo lavoro da terzino di spinta lo fa e quel binario di destra, con Saelemaekers, potenzialmente potrebbe anche far bene. Peccato, però, che il Milan della difesa a quattro lascia delle autostrade e a rimetterci sono proprio i difensori. FULLKRUG 5,5 (dal 45′): Crea profondità e impensierisce i difensori dell’Udinese, cosa che non aveva saputo affatto fare Leao.

DE WINTER 4,5 – Il voto del tandem difensivo è figlio di una prestazione collettiva davvero pessima. Questa squadra, e in particolar modo questi difensori, a campo aperto non sa difendere. I loro miglioramenti erano frutto di una fase difensiva roccioso e collettiva. Che piaccia ai filosofi del calcio o no: questo Milan non può giocare in questa maniera.

PAVLOVIC 5 – A differenza di De Winter, qualche duello lo vince e si fa anche vedere in avanti.

BARTESAGHI 5 – Sfortunato nella deviazione in occasione del primo gol di Atta, ma per il resto non c’è molto da valutare. Affonda come tutta la difesa rossonera.

RICCI 5 – Fa davvero poco e vaga nella confusione del primo tempo, così come nell’assalto del secondo. In almeno due situazioni di gioco ha l’occasione per tirare dal limite dell’area: la prima volta sbaglia il controllo, nella seconda, semplicemente, non conclude. FOFANA 5,5 (dal 59′): Il risultato è già compromesso ma c’è da dire che la sua entrata in campo si nota per alcune giocate belle ma, purtroppo, inutili.

MODRIC 5,5 – Una luce nel buio più totale. Quando alza la testa vede due cose: la passività dei suoi compagni di squadra e il muro dell’Udinese. JASHARI 5,5 (dal 72′): Entra nel momento peggiore del match e il suo apporto, purtroppo, è nullo.

RABIOT 5 – Pochi inserimenti, qualche tiro dalla distanza ma nulla più.

SAELEMAEKERS 5 – Poco concreto, sia da esterno alto che basso. Da almeno due mesi è la bruttissima copia del Saelemaekers visto ad inizio stagione.

LEAO 4,5 – Ci dispiace per Rafa, ma tra gol sbagliati, poche rincorse all’indietro e gesti tecnici poco adatti al momento della partita, questo voto è davvero il massimo. Speriamo che questa sia l’occasione che possa convincere Allegri di una cosa: come prima punta, Leao, non funziona. LOFTUS-CHEEK 5 (dal 77′): Entra al 77′ ma si fa vedere solo all’88’ per un buon cross in area di rigore.

PULISIC 5 – Non si capisce il reale motivo della sua involuzione. Sbaglia diverse scelte e anche quando tenta le giocate individuali pecca nella precisione. Il suo momento di forma è lo specchio del girone di ritorno del Milan. NKUNKU S.V. (dal 72′).

ALLEGRI 4 – La reazione alla sconfitta di Napoli non c’è e non capiamo il perché del cambio di modulo. Del 4-3-3 ne hanno parlato tutti durante la settimana, ma perché snaturare una squadra che non sa difendere a campo aperto proprio in questo momento delicato?