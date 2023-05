Pagelle Milan Sampdoria: Brahim illumina, Leao e Giroud segnano

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36esima giornata di Serie A: pagelle Milan Sampdoria

(inviato allo Stadio San Siro) – I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36esima giornata di Serie A: pagelle Milan Sampdoria.

TOP: Diaz, Leao, Giroud

FLOP: Krunic, Theo Hernandez

VOTI:

Maignan 6 – non impegnato quasi mai nel corso del primo tempo, sull’unica conclusione che subisce il Milan non può evitare il gol di Quagliarella

Calabria 6 – deve fare il minimo sindacale, con la Sampdoria che crea pochi pericoli

Tomori 6 – argina bene Gabbiadini insieme al lavoro di Thiaw al centro della difesa (80′ Kjaer sv)

Thiaw 6,5 – fa valere il suo fisico in fase difensiva, solo un grande intervento di Ravaglia gli nega il gol

Theo Hernandez 6 – ancora sotto tono la sua prestazione, si fa saltare con troppa superficialità da Zanoli in occasione del gol di Quagliarella. Prende un’ammonizione evitabile per proteste (80′ Balo Toure’ sv)

Tonali 6,5 – solita grinta in mezzo al campo, propositivo in fase offensiva i suoi cross creano spesso pericoli. Offre a Diaz l’assist per il poker rossonero (80′ Pobega sv)

Krunic 5,5 – non è Bennacer e si vede ancora spaesato in mezzo al campo, non sfrutta un assist inivitante di Diaz che avrebbe portato al poker

Leao 7 – Ha il merito di sbloccare il match su assist di Diaz, crea pericoli constanti con le sue sgommate, pienamente superato il problema fisico che non gli ha permesso di essere al massimo contro l’Inter.

Diaz 8 – il migliore in campo dei rossoneri, sforna due assist prima per Leao poi per Giroud, offre anche a Krunic l’occasione per il poker poi mal sfruttata dal compagno. Nel secondo tempo c’è gloria personale anche per lui che sfutta nel migliore dei modi l’assist di Tonali (70′ De Ketelaere 6)

Messias 6 – prosositivo sulla fascia prova a creare pericoli costanti (56′ Saelemaekers 6)

Giroud 7 – torna a segnare dopo un periodo poco fertile dal punto di vista realizzativo. Bravo a sfruttare un assist di Diaz poi si mette in proprio dal dischetto firmando la doppietta. Ravaglia gli nega la tripletta