Pagelle Milan Roma Femminile: Giuliani fa e disfa, attacco sterile

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per le semifinali di andata di Coppa Italia 23/24: pagelle Milan Roma femminile

TOP: Dubcova

FLOP: Bergamaschi

VOTI:

Giuliani 6, 5 – Rischia su una punizione di Giugliano, nata da un suo errore sul rinvio, che colpisce il palo, si riscatta nel secondo tempo con due miracoli prima su Giacinti poi su Troelsgaard, qualche responsabilità sul gol di Pilgrim.

Guagni 6 – Soffre le azioni giallorosse così come tutte le compagne, qualche errore in ripartenza

Piga 6 – rischia il rigore per un contatto con Giugliano, poi per il resto è attentaBergamaschi 5 – soffre e non contiene quasi mai Haavi che crea pericoli costanti. La peggiore (46′ Soffia 6)

Mesjasz 6 – soffre come le compagne, contiene Giacinti come può

Vigilucci 6 – Ha l’unica occasione del primo tempo del Milan, prova ad essere pericolosa senza successo

Dubcova 6 – La migliore delle rossonere, gestisce tanti palloni ma non sbaglia mai

Mascarello 6 – protagonista con qualche cross insidioso ma poco più

Dompig 5,5 – Contenuta bene dalle avversarie, prova più di qualche guizzo ma non incide

Marinelli 6 – La migliore dell’ attacco, l’occasione più netta delle rossonere capita sui suoi piedi (57′ Staskova 6)

Nadim 5,5 – Ci prova ma non incide, una occasione di testa ma poco più (57′ Laurent 6)