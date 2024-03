Milan Roma Femminile 0-2: le giallorosse ipotecano la finale

Il Milan Femminile ospita la Roma per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2023-24: sintesi, tabellino, risultato, cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter torna in campo il Milan Femminile per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2023-24. Le rossonere ospitano la Roma al Puma House of Football. Le giallorosse ipotecano la qualificazione grazie alle reti di Haavi e Pilgrim.

Milan Roma Femminile 0-2: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Subito pericolosa Vigilucci – buona azione personale di Dubcova sulla fascia, cross al centro arretrato per la compagna che da buona posizione calcia alto

5′ Problemi per Glionna che lascia il campo accompagnata dallo staff sanitario della Roma

7′ Glionna non ce la fa entra Pilgrim al suo posto

10′ La Roma protesta per un contatto in area rossonera con Haavi che finisce per terra dopo il contrasto con Piga, per Mirabella il difensore del Milan è arrivata in anticipo sul pallone

12′ Spinge la Roma, il Milan constretto nella sua metà campo dalle giallorosse

15′ Clamoroso errore di Giuliani che nel tentativo di rinviare porta il pallone fuori area con le mani e concede punizione dal limite

16′ Palo di Giugliano – sugli sviluppi di calcio d’angolo la 10 giallorossa prova a sorprendere Giuliani ma il palo le nega il gol

20′ Continua a spingere la Roma, con Haavi che resta una spina nel fianco per le rossonere che dal canto loro non riescono a creare pericoli per le giallorosse

23′ La difesa della Roma molto attenta fin qui con le rossonere spesso colte in fuorigioco: è già la terza volta

28′ Azione insistita della Roma che porta alla conclusione Greggi, tiro dal limite che si perde sul fondo

32′ Ancora pericolosa la Roma con Giacinti che riceve palla in area, punta Mesjasz e tenta la conclusione a giro, tiro fuori

39′ Partita più spezzettata ora, tante interruzioni e falli che rallentano il ritmo

44′ Occasione Giacinti – grande azione sulla fascia di Pilgrim che scappa via a Guagni e offre alla compagna, tiro strozzato e che si prende sul fondo

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

51′ Primo tiro in porta del Milan con il colpo di testa di Nadim sugli sviluppi di calcio di punizione battuto da Mascarello, bloccato da Ceasar

52′ Occasione Marinelli – contropiede del Milan con la rossonera che si mette in proprio, punta l’area e calcia a giro, fuori di poco

54′ Occasione Giacinti – l’attaccante delle giallorosse arriva a rimorchio sul secondo palo e al volo prova a segnar, grande parata di Giuliani

62′ TRAVERSA GIUGLIANO Azione insistita della Roma Giacinti che non calcia ma offre lucidamente a Giugliano che si sovrappone, tiro di prima che impatta sulla parte bassa della traversa e balla sulla riga. Le giallorosse chiedono il gol ma il gioco prosegue

71′ Miracolo di Giuliani – ancora un miracolo di Giuliani che ha preservato la parità su un colpo di testa ravvicinato di Troelsgaard che si stava infilando in rete

78′ OCCASIONE DOMPIG – schema su calcio di punizione che premia Guagni, cross forte e teso per la compagna che calcia in corsa dall’ altezza del dischetto ma spara alto

84′ Gol Haavi – sugli sviluppi di calcio d’angolo la difesa del Milan non allontana il pallone, arriva al numero 11 che con una grande conclusione al volo batte Giuliani. Roma in vantaggio

87′ Il Milan prova la reazione

91′ GOL PILGRIM – con le rossonere sbilanciate in avanti la giallorossa si mette in proprio, salta Guagni e batte Giuliani sul suo palo per lo 0-2

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Milan Roma Femminile 0-2: risultato e tabellino

Marcatrici: 83′ Haavi; 91′ Pilgrim

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni (92′ Arnadottir), Piga, Mesjasz, Bergamaschi (46′ Soffia); Vigilucci, Mascarello, Dubcova (92’Ijeh); Dompig, Marinelli (57′ Staskova) , Nadim (57′ Laurent). A disp.Cernoia, Fusetti, Asllani, Soffia, Babb. All. Corti

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Valdezate, Sonstevold; Greggi (71′ Kumagai), Troelsgaard (84′ Feiersinger) , Giugliano; Glionna (8′ Pilgrim), Giacinti(71′ Kramzar), Haavi.

A disp.: Korpela, Minami, Di Guglielmo, Ciccotti, Tomaselli,,. All. Alessandro Spugna

Arbitro: Mirabella di Napoli

Ammonite: 34′ Linari; 39′ Marinelli, 39′ Bergamaschi; 75′ Staskova; 77′ Sonstevold