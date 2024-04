Pagelle Milan Napoli Femminile: Dubcova firma la vittoria, difesa horror

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 4 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Milan Napoli femminile

(inviato al Puma House of Football) – I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 4 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Milan Napoli femminile:

TOP: Mascarello

FLOP: Swaby

VOTI: al termine del match

Babb 6 – Salvata dalla traversa sul colpo di testa di Pettenuzzo, poco impegnata nel primo tempo, non deve fare nessun intervento particolare

Bergamaschi 6,5 – Soffre come tutta la squadra le iniziative del Napoli, le avversarie pressano a tutto campo. Poco propositiva in attacco . Si riscatta nel secondo tempo firmando il gol del 2-1

Piga 6 – Propositiva in attacco e attenta in difesa. Conquista anche calci di punizione importanti e utili a far respirare la squadra in momenti di difficoltà. Nel secondo tempo protagonista in negativo con l’autogol del 2-2

Swaby 5,5 – Un suo errore quasi costava il gol del vantaggio del Napoli, per sua fortuna non sfruttata dalle avversarie

Guagni 6,5 – Un suo intervento sventa un occasione a botta sicura di Giai a pochi passi da Babb, deviazione decisiva in calcio d’angolo (67′ Silvia Rubio

Vigliucci 6 – La prima vera occasione delle partita delle rossonere è la sua, sfiora l’eurogol con un tiro a giro che esce di poco sfiorando il palo

Mascarello 7 – Sfrutta un finale di primo tempo in crescendo delle rossonere per trasformare il cross di Nadim in gol (46′ Dubcova 7)

Cernoia 6 – Si incarica di tutti i calci d’angolo e qualche suo cross crea pericolo ma può far molto di più per le sue qualità

Nadim 6,5 – Ha il merito di servire l’assist decisivo per il gol di Mascarello che sblocca il match, spazia su tutto il fronte d’attacco e gestisce molti palloni (46′ Laurent 6)

Ijeh 6 – l’azione che porta al gol del Milan nasce anche grazie ad una sua difesa del pallone, si batte e crea pericoli costanti per la difesa avversaria (67’Staskova 6)