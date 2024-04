Milan Napoli Femminile LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

Il Milan femminile ospita il Napoli nella giornata 4 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Il Milan femminile affronta il Napoli al Puma House of Football. Le rossonere vogliono confermarsi dopo la netta vittoria contro il Como nell’ultima giornata della Poule salvezza.

Milan Napoli Femminile 0-0: sintesi e moviola

Milan Femminile in campo con il lutto al braccio in memoria di Tino Borneo allenatore degli under 12 scomparso di recente.

Prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare le vittime della centrale idroelettrica di Suviana

1′ Inizia il match

1′ Tiro Nadim – subito azione manovrata del Milan con Mascarello che fraseggia in verticale con la compagna che difende il pallone e conclude verso la porta, tiro centrale, blocca a terra Beretta

3′ – Erroraccio di Swaby che combina un pasticcio clamoroso, fortunatamente l’attaccante del Napoli Banusic sbaglia tutto

5′ Partita bloccata con tanti falli da una parte e dall’altra ad interrompere il gioco

12′ – Fase di gioco che sta premiando l’atteggiamento del Napoli che pressa a tutto campo e mette in difficoltà il Milan

15′ Prova a reagire il Milan ma il Napoli chiude tutti gli spazi e non concede occasioni alle rossonere

20′ Il Napoli chiude e riparte, la difesa del Milan fin qui è attenta. Resiste lo 0-0 con entrambi i portieri mai impegnati seriamente fin qui

24′ Occasione Giai – Batti e ribatti in area di rigore rossonera che premia la centrocampista che calcia a botta sicura, decisiva Guagni in angolo

25′ Traversa Pettenuzzo – la giocatrice del Napoli svetta su tutte le avversarie ma il suo colpo di testa si stampa sulla parte bassa della traversa e per centimetri non entra

30′ Cooling break – al Puma House of Football fa veramente caldo, anche questo incide sui ritmo lenti

33′ Occasione Vigilucci – primo vero pericolo del Milan, che approfitta di un pallone mal allontanato dalla difesa e calcia a giro dal limite dell’area, sfiorato l’eurogol

Milan Napoli Femminile 0-0: risultato e tabellino

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Beretta; Bertucci, Di Marino, Pettenuzzo, Kobayashi; Giai, Gallazzi,Giacobbo; Chmielinski, Del Estal, Banusic; A disp. Di Bari, Veritti, Mauri, Kajzba, Fabiano, Togawa, Lazaro, Pellinghelli, Bacic All. Seno

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Babb; Bergamaschi, Swaby, Piga, Guagni; Mascarello, Vigilucci, Cernoia; Nadim, Domping, Ijeh A disp. Guliani, Fusetti, Dubcova, Rubio Avila, Soffia, Staskova, Laurent, Marinell Copetti All. Corti

Arbitro: Totaro di Lecce

