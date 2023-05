Pagelle Milan Inter: difesa da incubo, Maignan evita il peggio

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata delle semifinali di Champions League: pagelle Milan Inter

Maignan 6 Incolpevole su entrambi i gol dell’Inter, poche volte chiamato in causa, Inter cinica. Con un prodezza evita il tris neroazzurro.

Calabria 5,5 insime a tutto il reparto paga lo sbandamento inziale del Milan che costa due gol ai rossoneri, sbaglia spesso il controllo palla. Si perde Dzeko sul primo gol (81′ Kalulu)

Kjaer 5 In difficoltà come i compagnni di reparto soffre la coppia Lautaro-Dzeko, sbaglia il movimento di difesa sul secondo gol neroazzurro (58′ Thiaw 6)

Tomori 5 sbaglia il movimento di difesa sul secondo gol neroazzurro . Troppi errori anche nella gestione del pallone

Theo Hernandez 5,5 prova a spingere anche per compensare l’assenza di Leao, ben contenuto e spesso falloso

Tonali 6 prova a metterci la solita intensità, fa quel che può ma non basta.

Bennacer sv (17′ Messias 6)

Krunic 5 lotta in mezzo al campo ma spesso non fa filtro tra centrocampo e difesa. Prende un giallo per proteste, sbaglia tanto in fase di costruzione

Diaz 6 Il migliore del Milan nel primo tempo, prova qualche guizzo e cresce con i minuti (81′ Pobega sv)

Saelemaekers 6 Ha il duro compito di non far rimpiangere Leao, spesso è contenuto da Dumfries, qualche volta gli riesce anche qualche giocata pericolosa (58′ Origi 6)

Giroud 5,5 Nel primo tempo ha un’occasione ma viene murato dalla difesa. Prova a lottare ma è ben contenuto