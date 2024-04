Pagelle Milan Empoli Primavera: Liberali intraprendente e decisivo, Camarda in ombra VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Milan Empoli Primavera

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Milan Empoli Primavera.

Raveyre 5,5 Alterna grandi interventi a qualche errore di troppo. Poteva fare poco di più sul gol di Tosto, ha certamente qualche colpa sul tap-in di Nabian. In generale oggi non trasmette grandissima sicurezza.

Magni 6 Non precisissimo soprattuto in fase di impostazione, sicuramente meglio quando si tratta di schermare la manovra dell’Empoli.

Simic 6,5 Sicuro in fase di impostazione, quando si mette in mostra dettando i tempi di gioco dalle retrovie con grande autorevolezza. Sbanda un pochino quando è l’Empoli ad attaccare.

Nsiala 7 Si propone con regolarità sfruttando il campo libero che spesso si apre davanti alla sua posizione, non a caso da una sua iniziativa sulla destra ha origine il gol di Sala. Quasi perfetto in fase difensiva fino a quando entra in campo Corona, che gli crea più di qualche grattacapo.

Bartesaghi 6 Gioca una partita di applicazione e dedizione, senza particolari guizzi. Nella ripresa alza leggermente il suo baricentro e si rende più pericoloso, ma nel finale fallisce una grossa chance su rigore che macchia la sua prestazione.

Sala 7 Perfetto nella deviazione aerea sul cross col contagiri di Nsiala che ha portato al primo gol dei rossoneri, in generale offre una prova di quantità e qualità.

Malaspina 6 Fa da filtro tra difesa e attacco, un lavoro spesso silente ma molto importante, ed è prezioso anche nei recuperi del pallone. Ingenuo in occasione del calcio di rigore concesso poi fallito da Nabbian, forse sua unica sbavatura.

Scotti 6 Si fa sempre vedere tra le fitte marcature avversarie, cercando e offrendo interessanti linee di passaggio. Risulta impreciso nelle conclusioni verso la porta.

Sia 7 Prova a uscire dai blocchi per trovare palloni giocabili, mostrando attenzione tattica e applicazione. Mostra la sua qualità ed è proprio da una sua giocata nello stretto che il Milan trova il suo secondo gol di giornata. Dal 81′ Mancioppi 5 Dura pochissimo il suo esordio in Primavera: nel finale si fa espellere per qualche parolina di troppo volata all’indirizzo di un avversario.

Bonomi 5,5 Fa valere la sua qualità nello stretto senza risultare però particolarmente concreto e pericoloso. Superata l’ora di gioco finisce la benzina. Dal 65′ Liberali 8 Impatto da sogno: entra in campo e dopo tre minuti avvia e chiude l’azione del gol partita. Bravo anche a occupare gli spazi nell’intenso finale di partita.

Camarda 5,5 Premessa: pochissimi i palloni giocabili per lui quest’oggi. Di fatto però non riesce ad entrare mai realmente in partita, risultando spesso falloso. Dal 82′ Simmelhack sv.

Abate 6 Il suo Milan si fa sorprendere da un Empoli che gioca con grande coraggio e aggredisce. All’intervallo riorganizza le idee dei suoi ma è solo dopo un inizio di secondo tempo shock che trova anche con i cambi le armi giuste per indirizzare la sfida sui giusti binari.