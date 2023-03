Pagelle Milan Atletico Madrid Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Youth League

Le pagelle del match tra Milan Primavera e Atletico Madrid valido per i quarti di finale di Youth League. I voti ai protagonisti del match del PUMA House of Football.

Nava 6,5: Non chiamato grandissimi interventi, ma è sempre attento e guida la difesa con autorità.

Bakoune 6: Grande sofferenza dal suo lato, ma mette a referto l’assist che sblocca la partita con una grande cavalcata.

Simic 6,5: Chiamato agli straordinari per contenere i forti attaccanti dell’Atletico, si fa trovare pronto.

Coubis 6,5: Compito duro oggi per il capitano, ma gioca in maniera concentrata.

Bozzolan 6,5: Tiene botta con personalità e non disdegna qualche sgroppata in avanti.

Victor 7: Sale in cattedra col passare dei minuti. Gioca da veterano, con lui il pallone è in cassaforte.

Stalmach 7,5: Prestazione totale. Segna, corre, gioca la palla, difende e lotta fino a che gli vanno le gambe. (Dal 74′ Malaspina 6: Si cala perfettamente nel contesto della partita)

Zeroli 6,5: Anche per lui gara intelligentissima in entrambe le fasi.

Cuenca 6: Sacrificio che fa gasare pubblico e panchina rossonera. (Dall’80’ Alesi S.V.)

El Hilali 6,5: Maturato tantissimo dal punto di vista caratteriale. Non cede alle provocazioni e gioca con tranquillità. (Dall’85’ Nsiala S.V.)

Traorè 5,5: Una delle sue peggiori partite in rossonero. Sbaglia praticamente tutto quello che può sbagliare, ma anche il suo sacrificio in difesa non si può sottovalutare e alla fine serve anche l’assist per il 2-0. (Dall’80’ Sia S.V.)