Pagelle Milan Atletico Madrid Primavera. I voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata del girone B di UEFA Youth League

Desplanches 6: Grosso l’errore sul gol così come grossa la parata ad inizio ripresa su Martin.

Coubis 5: Soffre tanto le incursioni avversarie.

Bosisio 7: Un recupero su El Jebari lanciato a tu per tu con Desplanches da mostrare alle scuole calcio.

Obaretin 6: Il giallo ad inizio gara lo condiziona, sbaglia a volte l’anticipo ma la sua fisicità gli permette di recuperare (Dall’87’ Makengo S.V.)

Bozzolan 6,5: Resiste la spinta di Exposito ed a sua volta crea qualche pericolo. (Dal 71′ Kerkez 6: Si limita a difendere)

Bright 5,5: In difficoltà tecnica ed atletica. (Dal 46′ Rossi 6,5: Lotta come un leone e nel finale si crea molte chance)

Di Gesù 6: Cresce nel secondo tempo dopo un inizio difficile.

Gala 7,5: Personalità da vendere. Anche nel primo tempo con la squadra in difficoltà lotta e prova a creare qualche chance. Premiato con il gol.

Alesi 6: Illumina a tratti. Può fare di più.

Roback 5: Bocciatura piena per lo svedese, mai in grado di creare qualche pericolo. (Dal 64′ Amore 5,5: Sbaglia tanto, ma è generoso in fase di copertura)

Capone 5,5: Poco brillante in zona offensiva. (Dal 71′ Foglio 6: Il suo ingresso dà alla squadra quella tecnica che mancava in mezzo al campo)

Giunti 6,5: La sua squadra ha dei limiti in confronto ai Colchoneros, ma lotta e si porta a casa un punto meritato.

VOTI

MILAN (4-3-3): Desplanches 6; Coubis 5, Bosisio 7, Obaretin 6 (87′ Makengo S.V.), Bozzolan 6,5 (71′ Kerkez 6); Bright 5 (46′ Rossi 6,5), Di Gesù 6, Gala 7,5; Alesi 6, Roback 5 (64′ Amore 5,5), Capone 5,5 (71′ Foglio 6). A disp.: Pseftis, Bjorklund. All.: Giunti 6,5

ATLETICO MADRID (4-4-2): Iturbe 6; Roldan 6,5, Franco 6, Camara 6, Exposito 6,5; Moreno 6 (90′ +2 Valdera S.V.), Barrios 5,5 (80′ Curras 6), Martinez 6,5 (80′ Gismera S.V.), Alciturri 5,5; Martin 5,5, El Jebari 6,5 (75′ Alonso 6). A disp.: Moreno, Kostis, Ricoy. All.: Garcia 6,5