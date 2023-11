Pagelle Inter Milan Femminile: Laurent ci prova, Dompig non incisiva

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la nona giornata di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Inter Milan

TOP: Laurent

FLOP: Dompig, Staskova

VOTI:

Giuliani 6 – Attenta quando serve e sicura in uscita. Salva in tuffo su Cambiaghi evitando il gol del vantaggio dell’ Inter.

Bergamaschi 6 – La sua partita è più dedicata alla fase difensiva che d’attacco. Contiene le folate neroazzurra

Swaby 6 – Attenta in fase difensiva aiuta più di una volta Piga a contenere Polli con l’ uso del fisico e raddoppi

Piga 6 – Contiene Polli e salva un’ occasione potenzialmente pericolosa dell’ Inter con Cambiaghi che poteva avere sorti poco liete per le rossonere

Guagni 6 – Propositiva sulla fascia, spesso fronteggia Merlo e la contiene un più di un’occasione. Rischia di favorire il gol del’Inter perdendo un pallone sanguinoso ma ringrazia la parata di Giuliani (46′ Arnadottir 6)

Grimshaw 6 – lotta in mezzo al campo come sempre e si propone in attacco ma non riesce mai ad essere pericolosa (81′ Dubcova SV)

Mascarello 6 – Gestisce tanti palloni in mezzo al campo ed è sempre una spina nel fianco della difesa nerazzurra con i suoi cross

Laurent 6,5 – La più pericolosa del Milan in attacco con la sua velocità, l’occasione più netta delle rossonere capita sui suoi piedi ma salva Durante (69′ Vigilucci 6)

Asllani 5,5 – Con le sue qualità può fare molto di più, poco pericolosa

Dompig 5 – Poco incisiva, sembra quasi fuori forma e svogliata, la peggiore in campo (81′ Marinelli SV)

Staskova 5,5– Un controllo sbagliato le impedisce di essere più incisiva sul tiro che potrebbe portare in vantaggio il Milan. Ha pochi palloni giocabili