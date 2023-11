Il Milan Femminile ospite dell’ Inter nella nona giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato Daniele Grassini all’ Arena civica) – Dopo il pareggio contro la Sampdoria torna in campo il Milan Femminile per la nona giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti dell’ Inter all’Arena Civica.

Inter Milan Femminile 0-0: sintesi del match

Squadre riunite a centrocampo in un abbraccio di gruppo prima del match in occasione della giornata contro la violenza contro le donne

1′ Inizia il match

3′ Occasione Polli – la numero 9 neroazzurra difende palla in area dopo un cross dalla sinistra si gira e calcia, la conclusione è alta sopra la traversa

6′ Spinge molto l’Inter il Milan costretto a giocare fin qui più che altro il difesa

10′ Pericoloso il Milan in ripartenza con recupero palla di Grimshaw che cambia gioco per Laurent che punta l’area. Il suo cross diventa un tiro che per poco non sorprende Durante

12′ Occasione Staskova – prima chance importante per il Milan. Calcio di punizione di Guagni che premia la compagna, brava a liberarsi in area. Il controllo non è perfetto e la costringe ad un tiro debole a pochi passi da Durante che blocca.

16′ Ancora pericoloso il Milan con Laurent che difende palla in area dopo uno stop di petto, tiro in diagonale strozzato che si perde sul fondo

20′ Fase di gioco in cui è il Milan farsi preferire all’ Inter

25′ Resiste la parità con i ritmi di gioco più bassi rispetto all’inizio

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Inter Milan Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

INTER (3-5-2): 22 Durante; 3 Bowen, 19 Alborghetti, 55 Tomter; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 27 Csiszar, 20 Simonetti, 13 Merlo; 9 Polli, 36 Cambiaghi. A disposizione: 21 Cetinja, 2 Sonstevold, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Bonfantini, 14 Robustellini, 18 Pandini, 33 Ajara Nchout, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

MILAN (4-2-3-1): 1 Giuliani; 37 Guagni, 13 Swaby, 23 Piga, 7 Bergamaschi; 11 Grimshaw, 12 Mascarello; 24 Laurent, 9 Asllani, 99 Dompig; 21 Staskova. A disposizione: 32 Babb, 4 Arnadottir, 5 Cernoia, 6 Fusetti, 8 Adami, 10 Dubcova, 17 Vigilucci, 20 Soffia, 70 Marinelli. Coach: Davide Corti.

Arbitro: Marotta

Ammonite: