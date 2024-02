Pagelle Genoa Milan Primavera: pasticcio di Raveyre, lucidità cercasi per l’attacco rossonero VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata del campionato 2023/24: pagelle Genoa Milan Primavera

Raveyre 5 – La sua uscita scomposta che causa il rigore è costata cara ai rossoneri. Incerto anche nella grande occasione dei rossoblù nel primo tempo dove lo salva la traversa: rimane a meta altezza sull’uscita nel corner. Senza troppa convinzione anche con i pugni. Meglio con i piedi.

Bakoune 6 – Il suo lavoro in fase offensiva è importantissimo. Nei primi 45 l’unico modo per fermarlo è fargli fallo e anche nei minuti finali ha l’occasione per riprenderla. Il buco difensivo sul 2-1 genoano è anche a causa della sua posizione: spesso troppo alta per un terzino.

Parmiggiani 6 – Ottimo lavoro in fase di impostazione: testa alta e passaggi precisi. Con Nsiala bloccano la maggior parte delle occasioni del Grifone. Si perde, con Nsiala, Ekhator e negli ultimi 10 minuti, dove le posizioni non esistono più, cala.

Nsiala 6 – Vale lo stesso discorso del suo compagno di reparto. Si spinge in avanti senza paura e spesso compie il ruolo di terzino oltre a quello di centrale. Si perde Ekhator costringendo Raveyre all’uscita da cui è nato il calcio di rigore.

Magni 6.5 – Oltre al gol del momentaneo pareggio, dove si fa trovare al posto giusto al momento giusto, è frizzante e prova a mettersi tante volte in proprio sulla fascia.

Malaspina 6.5 – La quantità di palloni che tocca è impressionante. Stop, alza la testa, passa. Questo è il copione che deve recitare per 76′ e lo fa sbagliando pochissimo. Dal 75′ Sala 6 – È suo il cross da cui nasce la rete di Magni: buon ingresso.

Eletu 6.5 – Detta il gioco a centrocampo avanzando e provandoci dalla distanza ma anche in fase difensiva dove recupera tanti palloni grazie ai suoi strappi. Qualche volta pecca di troppa fretta in alcune decisioni ma è il più pericoloso del Milan: che peccato per la traversa a due minuti dal triplice fischio che poteva dire almeno pareggio.

Scotti 6 – Quando fa partire il motorino non lo prendono mai e in fase offensiva è uno dei più propositivi sulla fascia ma non riesce a buttarla dentro. Dal 87′ Lamorte S.V

Stalmach 6 – Fa sentire tutta la sua fisicità in entrambe le fasi. Pecca di precisione nell’ultimo tocco e nei controlli soprattutto quelli davanti alla difesa nella prima frazione. Dal 71′ Simmelhack S.V.

Bonomi 5.5 – Prova a rendersi pericoloso in qualche occasione ma come il resto dell’attacco rossonero fatica a trovare spazi. Sul suo piede c’è, però, l’occasione più ghiotta del Milan nel primo tempo che manda a lato. Dal 46′ Sia 6 – Entra per far smuovere l’attacco rossonero. Ci riesce in parte, provando a far partire le azioni dal basso, e muovendosi bene tra le linee. Anche a lui manca concretezza.

Camarda 5.5 – Fatica. Lui a trovare spazio tra le maglie rossoblù e i suoi compagni a cercarlo. Il gigante rossonero tocca pochi palloni e viene mangiato dalla macchina difensiva del Genoa. Gli manca la solita lucidità e decisione davanti la porta.

Abate 5.5 – Il primo tempo, seppur senza grandi occasioni, è buono con il solito ottimo fraseggio palla. Nonostante i cambi non riesce a trovare nemmeno il pareggio: sesta sconfitta stagionale.