Pagelle Fiorentina Milan, non solo Pulisic: fioccano insufficienze nella squadra di Allegri

Pagelle Fiorentina Milan, Pulisic eccezionalmente tra i peggiori, tante insufficienze tra le fila dei rossoneri

Fiorentina-Milan è stata tutt’altro che esaltante come gara per la formazione di mister Massimiliano Allegri. Vari calciatori non hanno raggiunto la sufficienza, questi secondo La Gazzetta dello Sport i cinque giocatori che non sono arrivati al 6 in pagella:

DE WINTER 5,5«Buon per lui che Gudmundsson non osi come dovrebbe e potrebbe. Nel maxi-recupero della ripresa, perde orientamento e riferimenti».

JASHARI 5«Abbastanza trasparente. Forse soffre la posizione defilata, sul centro-sinistra, perché in cabina di regia si sistema Ricci. (Rabiot 5,5: non incide)».

LOFTUS-CHEEK 5«Interpreta un ruolo ibrido, un po’ interno e un po’ trequartista, e sbilancia il Milan sulla destra, perché rientra e copre poco. In avanti non graffia».

PULISIC 5«Tre occasioni, tre sbagli, però sono tre occasioni che architetta in prima persona, e nelle prime due con la collaborazione di Füllkrug. Poi scompare».

BARTESAGHI 5«Entra e perde Comuzzo sul corner fatale dell’1-0. Errore grave perché figlio della sbadataggine. Dilapida una punizione, palla nel cantiere della Fiesole».

