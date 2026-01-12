Moviola Fiorentina Milan, Massa promosso! L’analisi degli episodi, polemiche sull’azione dell’1-1

Moviola Fiorentina Milan – L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la gara dell’arbitro Davide Massa

Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Milan continua a far discutere, non solo per le dinamiche tecnico-tattiche viste in campo, ma anche per la gestione degli episodi chiave che hanno caratterizzato il match. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, nella sua consueta rubrica dedicata alla moviola, ha analizzato con favore l’operato di Davide Massa, il fischietto di Imperia noto per la sua esperienza e per un approccio al regolamento che privilegia spesso il dialogo con i calciatori.

Gli episodi contestati: nessun rigore su Parisi

Il primo momento di tensione è arrivato in area viola, con un contatto sospetto che ha visto protagonista Fabiano Parisi, il dinamico terzino sinistro ex Empoli, apprezzato per la sua spinta costante sulla fascia e la rapidità nel dribbling. La richiesta di un calcio di rigore da parte della panchina toscana è stata però prontamente respinta da Massa. Secondo il quotidiano sportivo, la decisione di lasciar proseguire è corretta: il contatto è stato valutato come una normale dinamica di gioco, priva dell’intensità necessaria per concedere la massima punizione.

Regolare il pareggio firmato Nkunku

L’altro grande tema della serata riguarda l’azione che ha portato alla rete dell’1-1 siglata da Christopher Nkunku, il talento francese dotato di una tecnica sopraffina e di un fiuto del gol che lo rende uno degli attaccanti più pericolosi in Europa. L’azione nasce da un recupero palla di Alexis Saelemaekers, il jolly belga del Diavolo ammirato per lo spirito di sacrificio e la capacità di coprire più ruoli sulla corsia esterna.

I dubbi sollevati dai giocatori della Fiorentina riguardavano un presunto fallo su Nicolò Fagioli, il giovane regista dotato di grande visione di gioco e geometrie pulite. Tuttavia, la moviola conferma la bontà della scelta arbitrale: l’intervento dei rossoneri è stato pulito, rendendo dunque valida la marcatura che ha ristabilito l’equilibrio a Firenze.

Il verdetto finale

Complessivamente, la direzione di Massa è stata premiata con un voto di 6,5. Una prestazione autorevole che ha permesso di mantenere i nervi saldi in una gara agonisticamente accesa, confermando la crescita del direttore di gara ligure nella gestione dei big match. Per la compagine guidata dal club di via Aldo Rossi, si tratta di un’ulteriore conferma della regolarità di una prestazione che, pur non portando i tre punti, ha mostrato solidità ed episodi gestiti con correttezza.