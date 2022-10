Pagelle Bologna Milan Primavera 0-3: i voti ai protagonisti del match valido per la sesta giornata di campionato

Le pagelle del match tra Bologna e Milan Primavera, gara valida per la sesta giornata di campionato. I voti della gara.

Nava 6,5: Due parate importanti nel primo tempo per tenere al sicuro il risultato.

Bozzolan 7: Motorino costante. A lezione da Theo Hernandez a Milanello, i risultati in campo si vedono. L’assist per il primo gol è da manuale del terzino.

Coubis 6,5: Il rigore sbagliato nel primo tempo non macchia una prestazione solida in fase difensiva.

Paloschi 6,5: Tiene a bada gli attaccanti del Bologna. Sicurezza.

Bakoune 6,5: Cresce col passare dei minuti dopo qualche sofferenza di troppo nel primo tempo.

Eletu 7: Passano sotto traccia le sue prestazioni, forse perché abitua ad un rendimento sempre altissimo. Sbaglia poco o niente in fase di regia. (Dall’84’ Pluvio S.V.)

Zeroli 6,5: Tanto lavoro nelle due fasi, imprescindibile per il gioco di Abate. (Dall’84’ Marshage S.V.)

Gala 6,5: Sembra avere qualche clone sparso per il campo. È ovunque.

Traorè 6,5: A volte troppo testardo nel cercare la giocata individuale. Ogni volta che ha la palla tra i piedi può nascere qualcosa di pericoloso. Tanti applausi anche per la generosità in fase difensiva. (Dal 68′ Scotti 6: Dà il suo contributo nel finale)

Mangiameli 7: Esordio in Primavera. Due palloni toccati in area, due gol. Meglio di così… (Dal 74′ Alesi 6: Trova la gioia del gol nel finale. Segnali incoraggianti per il suo ritorno in campo dopo l’infortunio)

Omoregbe 6,5: Anche per lui un assist bellissimo nel secondo gol. Intraprendente. (Dal 68′ El Hilali 5: Inspiegabile il rosso diretto per reazione a gioco fermo sullo 0-3)