Pagelle Atalanta Milan: Giroud rompe il tabù, Chukwueze da horror

– I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A: pagelle Atalanta Milan

TOP: Giroud, Pulisic

FLOP: Calabria, Chukwueze

VOTI:

Maignan 6,5- Incolpevole sul gol di Lookman, graziato da De Ketelaere che si divora il gol del vantaggio, decisivo sul belga in uscito anche se l’azione è poi stata invalidata per fallo su Theo Hernandez. Evita con un doppio miracolo il tris dell’Atalanta, beffato nel finale da una giocata di tacco di Muriel

Calabria 5,5 – Prova a spingere, distratto insieme al resto dei compagni sulla rimessa laterale che porta al vantaggio dell’Atalanta. Pericoloso in fase offensiva. Espulso per un doppio giallo in poco tempo.

Theo Hernandez 6 – Spinge, schierandosi quasi da attaccante al fianco di Giroud in alcune occasione, coperto da Florenzi in fase di difesa quando parte con le sue accelerazioni

Tomori 6– Distratto insieme al resto dei compagni di reparto in occasione del gol di Lookman, la deviazione decisiva alla spalle di Maignan è sua. Per il resto comunque impone il fisico.

Florenzi 6 – Tra i tre difensori che non chiudono Lookman in occasione del gol, copre Theo quando il francese parte in accelerazione . Firma l’assist per Giroud in occasione del gol del pareggio

Reijnders 6 – Può fare meglio in fase difensiva, sbaglia qualche controllo di troppo, che duello con Koopmeiners (88′ Adli sv)

Musah 6 – Con caparbietà alla fine del primo tempo conquista palla su Lookman e lancia l’azione che porta al calcio d’angolo sul quale pareggia Giroud

Loftus Cheek 6 – La sua fisicità è importante per lottare in mezzo al campo e difendere il possesso in più di un’occasione (72′ Jovic 6)

Pulisic 6,5 – Tanto movimento tra le linee, scambia e cerca più volte il fraseggio co Giroud, una spina costante nel fianco della difesa neroazzurra. Realizza l’assist per il 2-2 di Jovic

Chukwueze 5– Il peggiore in campo dei rossoneri, tenta molto spesso la solita giocata a rientrare letta bene dai suoi avversari, perde troppi contrasti (60′ Bennacer 6)

Giroud 6,5 – Fa sfonde, difende palla e cerca il fraseggio con i compagni soprattutto con Pulisic. Gran gol di testa sull’angolo di Florenzi