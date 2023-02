Paganin: «Zaniolo al Milan in futuro? Non credo»

Antonio Paganin, ex calciatore, ha escluso che Zaniolo possa trasferirsi al Milan in futuro: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo:

«Se la cifra è quella, perché non lo ha preso subito il Milan? Mi sembra strano, è più una speranza del giocatore che un vero interesse di un club per lui in estate. Il Milan ha equilibri ben strutturati, non lo vedo in Inter, Napoli, Juventus. Faccio fatica a collocarlo in Italia».