Paganin: «Maldini ha capito che per alzare il livello qualcosa manca». Le parole dell’ex calciatore sul Milan

Antonio Paganin ha parlato ai microfoni di TMW del Milan dopo la sconfitta in semifinale di Champions. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Ci dimentichiamo che lo scorso anno è andato oltre le sue possibilità. E’ che sono tornati all’80% e si è visto. Saelemaekers è questo, non è quello che ti spacca le partite come qualche giocatore che ha l’Inter. Davanti è dovuto sopravvivere col solo Giroud. E poi certi big rientrati dal Mondiale non hanno reso come prima. Tutte queste cose hanno inciso nella stagione. Maldini ha capito che per alzare il livello qualcosa manca»