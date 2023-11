Il padre di Lukaku svela: «Quando ho visto Inter Roma ho spento la tv durante l'intervallo. Sul passaggio alla Roma...»

Il padre di Lukaku svela: «Quando ho visto Inter Roma ho spento la tv durante l’intervallo». Le parole

Il padre di Lukaku, Roger, è intervenuto per parlare della scelta del figlio di rimanere in Serie A.

PAROLE – «Lavorare con gli avvocati e con gli agenti va bene per chi pensa solo a riempire le proprie tasche, non agli interessi del giocatore. Mi sono sentito come se i fischi fossero per me. Mi rattrista vedere come è stato trattato in Italia. Sai che ho spento la televisione a metà. So che ha una pelle d’elefante, ma ha i suoi limiti. Lo stress può causare danni fisici. Quando vedi quello che ha fatto per l’Inter… Ho spento la tv durante l’intervallo. Ha fatto la sua scelta andando alla Roma, ma io sarei andato in Arabia Saudita, doveva andare all’Al-Hilal. Quanto avrebbe guadagnato? 45 milioni di euro all’anno? E avrebbe firmato un contratto per tre anni? Avrebbe dovuto parlare con Tedesco per vedere se poteva mantenere il suo posto in nazionale. Come Ronaldo. Romelu ha due figli. Ha già 30 anni. A un certo punto devi pensare a te stesso. Ma lui voleva rimanere in Europa».