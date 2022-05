Padovan: «Tonali è stato uno dei protagonisti della stagione». Ecco le sue parole

Giancarlo Padovan ha elogiato Sandro Tonali ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

«Tonali è stato uno dei protagonisti della stagione. Sorprendente perché è restato al Milan dopo una prima annata non felice e si è ridotto lo stipendio. Ma anche perché con volontà, abnegazione, sacrificio e lavoro è riuscito a essere il giocatore più importante del centrocampo. Si è guadagnato il posto fisso anche in nazionale. Nessuno in una stagione ha avuto una maturazione così rapida e completa».