Padovan sancisce: «Fiorentina Milan sarà una partita cruciale per questo motivo». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato a SkySport quella che potrebbe essere il match di sabato sera tra Fiorentina e Milan.

PAROLE – «In questo momento c’è molto sconforto nella Fiorentina, hanno perso tragicamente una persona e una figura importantissima nell’ambiente, oltre per il dramma umano di aver subito un lutto. La viola, calcisticamente, può ancora fare qualcosa di importante e giocarsi una finale europea. Anche in campionato la classifica è positiva, e sabato contro il Milan sarà una partita cruciale per il percorso dei ragazzi di italiano. Joe Barone desiderava una Fiorentina competitiva, forte, con coraggio, i ragazzi cercheranno di non deluderlo portandosi dentro queste parole e il ricordo di una persona che ha fatto moltissimo per tutto il popolo viola».