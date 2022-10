Padovan: «Milan, vittoria di Empoli importante. Gli infortuni...»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha fatto il punto sul momento del Milan dopo l’incredibile vittoria di Empoli: le sue parole

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato in questi termini del Milan dopo la vittoria di Empoli:

«Molto difficile che vittorie del genere avvengano altrove, fino a qualche anno fa o forse fino al gol annullato a Milik la Juventus era una squadra di mentalità vincente. Il Milan ha fatto ancora meglio secondo me, perché raggiunto al 93esimo l’Empoli: non hai neanche il tempo di organizzarti per una controffensiva. Ci sono stati un paio di errori della difesa toscana però ha ragione chi dice che questa è mentalità. Non avresti avuto neppure la forza di pensare di tornare in vantaggio se non avessi una mentalità che ti dice di spingere sempre e cercare di vincere le partite. E il Milan l’ha vinta meritatamente anche se secondo me è stata una partita equilibrata e sofferta, soprattutto per gli infortuni. Questa è una vittoria che costa cara al Milan, tre infortuni possono pesare nel prosieguo della stagione e soprattutto nel prosieguo della settimana, perché c’è il Chelsea, la Juventus e ancora il Chelsea».