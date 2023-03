Padovan: «Grande partita del Milan col Tottenham, adesso...»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha elogiato il Milan per la prestazione contro il Tottenham: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così di Tottenham-Milan:

«Secondo me il Milan nella ripresa ha dominato la partita anche se magari la palla l’ha avuta di più il Tottenham. Il Milan ha avuto le occasioni migliori, ha propiziato situazioni vantaggiose, ha avuto un Leao che ha giocato meglio nella ripresa. Dire che è guarito definitivamente anche a me fa specie, perché proprio io l’avevo detto prima di Firenze e invece non era vero. O magari Firenze è stato un episodio. A Londra il Milan era arrivato con molte apprensioni, le ha invece spazzate via con una partita di grande concentrazione, compattezza e pressing. Ha fatto tutto bene, non ha rischiato quasi mai. Grande difesa ma non difesa passiva, appiattita. Direi che il Milan sta bene, bisogna vedere quanto questa partita ha portato via in termini di energie fisiche e mentali, perché di sicuro te ne ha prosciugate tante. Quindi è giusto quello che fa Pioli, alternare, fare rotazione cercando di mettere qualcuno di più fresco. La rosa del Milan è una rosa buona, non eccezionale ma buona sì. Le partite ora sono ogni tre giorni, è il ritmo da prendere, da costruire».