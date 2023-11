Ouedraogo Milan, contatti vivi con l’entourage ma c’è un problema

Il centrocampista dello Schalke 04, Assan Ouedraogo è finito nel mirino del Milan: contatti con gli agenti ma ci sono dei problemi

Uno degli ultimi nomi finiti nel mirino del calciomercato Milan è Assan Ouedraogo. Il centrocampista dello Schalke 04 piace tanto ai rossoneri, i quali però non hanno fretta nell’affondare il colpo.

Come specifica il giornalista Matteo Moretto su X, i contatti con l’entourage del calciatore sono vivi ma ci sono alcuni problemi dovuti all‘elevata concorrenza e la mancanza di un accordo sia con l’agente del centrocampista che col club di appartenenza (i rossoneri infatti non intendono pagare l’intera somma della clausola). Infine, per i dirigenti rossoneri ci sono altre priorità come intervenire in attacco e in difesa.