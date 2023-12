Ouedraogo Milan, i rossoneri hanno questo enorme vantaggio: gli aggiornamenti

Ouedraogo Milan, i rossoneri hanno questo enorme vantaggio sulla concorrenza: gli aggiornamenti sul centrocampista

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sull’affare Ouedraogo, svelando come il Milan abbia un grosso vantaggio.

Per Ouèdraogo il Milan ha il grosso vantaggio di poter programmare un investimento già a gennaio con vista sull’estate – si legge – a differenza delle altre società italiane (Inter e Juve) che apprezzano il giocatore ma non hanno fondi disponibili per poter investire su un classe 2006 a metà della stagione.