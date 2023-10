Ottolini: «Abbiamo un gruppo coeso. Su Messias…». Le parole del ds prima di Genoa Milan sul gruppo e sulle sfide con le big

Il ds del Genoa Marco Ottolini a Sky Sport pre Genoa Milan:

LE PAROLE – «Messias ha avuto un risentimento nell’ultimo allenamento prima della partita. Vittorie con le grandi? Abbiamo una squadra che ha un buon mix in termini di età e caratteristiche tecniche e tattiche, ci permette di cambiare modulo. Poi c’è un gruppo coeso, c’è un ambiente che spinge molto e che spinge molto. Un Genoa pià fantasioso non so, ma sarà diverso»