Vlahovic sfida il Milan: «L’anno prossimo puntiamo a vincere tutto, ecco cosa non dobbiamo fare»

L’attaccante della Juve, Dusan Vlahovic, dopo la vittoria della Coppa Italia, lancia un messaggio di sfida al Milan per il prossimo anno

Al termine di Atalanta Juve, finale di Coppa Italia di ieri sera vinta dai bianconeri, Dusan Vlahovic (autore del gol partita), si è espresso così ai microfoni della Mediaset, lanciando la sfida alle rivali per il prossimo anno tra cui Milan ed Inter.

GIRONE DI RITORNO – «Siamo entrati in un momento dal quale abbiamo fatto fatica ad uscirne. Non abbiamo cambiato niente, era il nostro massimo e ci girava male. Non ci dobbiamo soddisfare, l’anno prossimo dobbiamo puntare a vincere tutto, i tifosi e il DNA di questo club chiede questo».

L’INTERVISTA COMPLETA A VLAHOVIC.