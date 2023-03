Il punto sulle condizioni di Victor Osimhen dopo l’infortunio muscolare. Il Napoli spera di riaverlo in Champions

Il Napoli incrocia le dita per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha subito una lesione distrattiva all’aduttore sinistro che lo terrà out per il match di campionato contro il Milan. Ecco cosa riporta Francesco Modugno, inviato di Sky Sport da Castelvolturno, verso un ipotetico recupero i quarti di Champions League.

«Il recupero è stimato in 15/20 giorni. Gli azzurri sperano di recuperare Osimhen per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League».