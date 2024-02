Leao Milan, Damiani lo sprona: «Può diventare devastante ma deve essere più concreto. Lui al PSG? Penso questo»

Leao Milan, Oscar Damiani, noto procuratore, ha parlato del momento del portoghese e del possibile futuro al PSG: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Oscar Damiani ha parlato così di Rafael Leao, fuoriclasse del Milan:

PAROLE – «Troppo pochi i tre gol segnati finora in Serie A da Leao? Sì, dovrebbe farne 15-20 all’anno. È un giocatore molto forte, con grandi potenzialità che non riesce a mettere in campo con continuità. Fa grandi giocate e poi si perde in un bicchiere d’acqua. Ha margini di miglioramento per diventare sempre più decisivo. In sostanza sia meno ‘gigione’ e più concreto, lo dico con simpatia. Suggerimenti? Sia più sicuro di sé: a volta pare indeciso, prende palla, va, e poi si ferma. E poi giochi di più per la squadra: oggi lo fa molto con la palla tra i piedi, e spesso è inarrestabile. Ma non può limitarsi all’uno contro uno, partecipare significa andare in porta sul passaggio di un compagno o chiudere un cross. Se Rafa può essere il successore di Mbappé al PSG? La Ligue1 è meno tattica, gli avversari fanno meno raddoppi. Quindi sì, nel Psg sarebbe devastante. Oggi non è al livello dei grandissimi ma può diventarlo».