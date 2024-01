Orsolini: «Bravi a riacciuffare la partita. Maignan è forte, sul rigore ho cercato di…». Le sue parole dopo il match

L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini è intervenuto ai canali ufficiali del club rossoblu dopo il pareggio di ieri sera contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

ORSOLINI – «Mi mancava, possiamo spuntare anche questa casellina. Sono contento perché è arrivato in un momento particolare, stavamo soffrendo e siamo stati bravi a riacciuffare la partita. Non è facile vedere i compagni giocare quando parti dalla panchina, vorresti essere in campo con loro, quindi quando vengo chiamato entro in campo sempre con tanta voglia e stasera è andata molto bene. Il rigore? Maignan è grosso e forte, ho cercato di non guardarlo negli occhi per non farmi ipnotizzare, sono contento del gol ma soprattutto per questo punto importante»