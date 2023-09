Orsi: «Frattesi titolare in Inter-Milan? Ecco cosa ne penso»

L’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha detto la sua sulle chance di poter vedere Frattesi titolare nel derby tra Inter e Milan

Fernando Orsi si esprime così in merito alla possibilità di vedere Davide Frattesi tra i titolari in Inter-Milan. Il centrocampista nerazzurro è stato protagonista con l’Italia con una doppietta siglata contro l’Ucraina. Le parole dell’ex portiere sulle frequenze di Radio Radio.

LE PAROLE – «Frattesi titolare dopo Italia-Ucraina? Non so se cambia, conta poco. Frattesi è cresciuto, dà garanzie a Inzaghi, ma alla fine penso che non cambierà per il derby. Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan saranno i titolari. Penso di no. Poi se vuole un centrocampo più muscolare, lo puoi inserire per Mkhitaryan, ma toglieresti la qualità dell’armeno».