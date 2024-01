Orlando categorico: «Scudetto? È una sfida solo Juve-Inter». Le parole dell’ex calciatore che esclude il Milan

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio per quanto riguarda la lotta scudetto senza includere il Milan.

PAROLE – «Allegri ha detto cose giuste e scontate. Non credo nel rientro del Milan però, perchè sia l’Inter che la Juve si fermino la vedo difficile. Il Milan ha ancora qualche problema in difesa e non è all’altezza per recuperare tutti questi punti. Lo Scudetto è una sfida solo Juve-Inter».