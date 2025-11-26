Orlando analizza il Derby: «L’Inter ha dominato, ma il muro del Milan e il rientro di questo giocatore hanno fatto la differenza»

Orlando a TMW Radio: nerazzurri puniti da un episodio e dall’errore di Sommer, decisiva la difesa di Allegri con 8 uomini in area



Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato con lucidità il Derby della Madonnina, assolvendo in parte la prestazione dell’Inter. Secondo l’ex calciatore, i nerazzurri hanno fatto la loro partita, gestendo la palla e creando occasioni, ma si sono scontrati contro un Milan che, quando affronta le grandi, sfoggia un altro atteggiamento. L’episodio decisivo è stato condizionato da un errore grave di Sommer sul gol, oltre che da un pizzico di fortuna per Massimiliano Allegri.

Tuttavia, Orlando sottolinea due fattori tattici determinanti per i rossoneri: il rientro di Adrien Rabiot, definito “tanta roba” per il peso specifico che dà al centrocampo, e la capacità di difendersi ermeticamente con 8 giocatori in area, erigendo un muro quasi invalicabile che rende difficile trovare soluzioni di passaggio.

Se contro la Juventus l’Inter aveva perso male contro una squadra ritenuta non all’altezza delle prime 4-5 del campionato, nel derby ha invece dominato il gioco, sbattendo però contro la solidità difensiva avversaria che ha costretto gli uomini di Chivu a cercare invano la giocata personale o il cross.