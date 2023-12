Orlando: «Pioli sa già qual è il suo futuro. E se recupera giocatori…». Le sue parole sui rossoneri a Tuttomercatoweb

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Milan, atteso dalla sfida contro il Sassuolo. Le sue parole.

ORLANDO – «Il Sassuolo non porta bene al Milan. Credo che Pioli sia davvero sereno. Ricordiamoci quando arrivò, doveva fare solo il traghettatore, poi ha vinto lo Scudetto. Sa che molto probabilmente andrà via a fine stagione, ma detto questo credo che se il Milan recupera giocatori per me dopo l’Inter è la squadra più forte. Qualcosa sul mercato andrà fatto, ma se ritrova la squadra di inizio stagione è forte»