Orlando non ha dubbi: «Ecco cosa sarebbe successo se il Milan avesse giocato tutte le partite così»

Orlando non ha dubbi: «Se il Milan avesse giocato tutte le partite così ora sarebbe…». Le sue parole a TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così dell’1-1 di ieri sera tra Milan e Atalanta. Le sue dichiarazioni.

ORLANDO – «Se il Milan avesse giocato tutte le partite così sarebbe più vicino all’Inter. Ottimo non solo Leao ma anche il gioco. L’Atalanta oltre al rigore ha avuto poco. Forse è stato il Milan migliore della stagione. Florenzi? Forse parlare non è la sua dote migliore. Non lo ha fatto con cattiveria, però forse si è incartato da solo»