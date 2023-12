Orlando: «Pioli a rischio esonero. Maldini? Tutta la vita dalla sua parte». Le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle ultime vicende in casa Milan.

MILAN-FROSINONE – «Sì, il Milan ha vinto con la Fiorentina e gli è andata bene. In Champions ha incontrato una squadra più forte. Occhio che il Frosinone è spensierato e non ha nulla da perdere. O trovi subito il gol e la metti in discesa, o tra un po’ di paura e il pubblico che può spazientirsi è una partita a rischio. Se non dovesse portare a casa i tre punti, Pioli potrebbe rischiare»

MALDINI – «Sto da parte di Maldini tutta la vita. Ha dovuto mandare giù questa delusione, il Milan è stata la sua vita. Non vedo perché dopo 6 mesi non debba raccontare cosa è successo. ha detto cose vere, ma noto che è un costante. A Firenze Antognoni non lo vogliono, a Roma Totti, alla Juve Del Piero. Maldini aveva pure portato risultati. Questa società non poteva sopportare il grande nome che gli porta via spazio. Gli americani lavorano così, è un dato di fatto»