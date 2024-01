Orlando non crede nel Milan: «Può rimanere terzo, recuperare 9 punti per lo Scudetto è improbabile»

Massimo Orlando ha rilasciato un’intervista, parlando così delle speranze del Milan per la lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così del Milan.

MILAN IN CORSA PER LO SCUDETTO – «Pensare che l’Inter e la Juventus perdano tre partite la vedo difficile. E’ vero che manca tutto un girone ancora, ma perdere tre partite entrambe è difficile. E poi il Milan deve fare filotto. Per me può rimanere al terzo posto, perché la squadra c’è, ma recuperare 9 punti è improbabile».